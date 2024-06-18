中職／測試會78人拿到選秀門票 確定今年有2個張育「彳ㄥˊ」

中華職棒新人球員測試會日昨天落幕，總計128人參加本屆測試會，最終獲得球團推薦共78人，其中投手35人、捕手7人、內野手18人，外野手18人。

測試會所有選手卯足全力拚球技，為了心中的棒球夢歷經實戰考驗，聯盟今天公布，78位選手獲得前往選拔會的門票，包括因與張育成名字同音而獲得關注的捕手張育誠。

今年選秀會將於6月28日在台中頂粵吉品隆重登場，本屆狀元郎已經提前亮牌，富邦悍將隊將挑選具備大聯盟資歷的張育成，接下來選秀順序為台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊。

新人球員測試會入選名單如下：

投手35人─方郁淮、宋明憲、施冠宇、陳重光、歐承韋、方國瀚、李家明、高秉洋、陳原維、鄧朝駿、王泓勛、李聖韓、高偉智、陳慎、鄭又維、石梓霖、李灝昇、郭睿鏞、陳聖凱、蕭志文、何宗旂、林孟佶、陳子傑、陽任楷、鍾允華、吳冠儒、林哲佑、陳政貴、黃翰克、魏宏羽、宋昌宸、林睿杰、陳柏安、劉家維、藤木琉悠

捕手7人─古定昊、邱亭堯、張育誠、黃炫豪、廖元宏、林承緯、胡英智

內野手18人─王鐘瑜、王璿凱、凃昱豪、黃裕閔、李青隆、古子恩、徐翊瑋、張杰倫、石宇洋、洪知佑、陳昱誠、翁耀宗、黃冠倫、吳嘉峻、烏凱恩、王浩藍、林俊恩、黃聖凱

外野手18人─王思瑋、林煌尹、竑瑋拿告、楊振銓、鍾少華、王顥澤、邱振偉、高允謙、盧彥祖、豐島顯、田承恩、金本航河、曾宇慶、戴昊恩、羅允序、吳念哲、洪焄翔、温子賢