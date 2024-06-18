中職／不怕張育成突升大聯盟變心 悍將：相信返台心意已定

富邦悍將隊等到張育成點頭投入中職選秀，他接下來仍將在光芒小聯盟展開復健賽程，外界好奇若他在這段時間升上大聯盟是否帶來變數，總經理陳昭如表示，相信張育成已經下了決定，「已經報名選秀，應該是已經很確定回來台灣的意願。」

張育成本季與光芒隊簽下小聯盟合約，若升上大聯盟年薪100萬美元，今天透過IG公布將投入中職選秀，同時也感謝光芒的成全，「經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持，目前正在佛羅里達打復健賽，恢復到百分之百，準備再次回到場上！」

外界好奇，張育成是否已與光芒洽談離隊，又或者若在28日前升上大聯盟，是否影響他返台選秀的心意。

「我想他已經下了決定了。」陳昭如指出，張育成回台打球的意願已經很明確，接下來就等選秀結束後，「會盡快與光芒處理張育成的後續合約問題，也會開始與他洽談簽約。」

球團目前推估「部長降臨」的時程表，預計在7月初為他舉辦加盟記者會，盡快投入比賽，中職處女秀將會安排在主場賽事。