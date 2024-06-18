中職／對大哥怒摔頭盔畫面絕版 張家兄弟在悍將重逢

張育成確定投入中職選秀，握有狀元籤的富邦悍將隊即將收下這位大聯盟級強打，在下半季加入戰局，這也將讓張育成與大哥張進德同隊打拚，兩人去年曾在世界棒球經典賽熱身賽上演兄弟翻臉的經典畫面，引起球迷熱烈討論。

張育成去年歷經拒絕徵召風波後回心轉意投入經典賽中華隊，在碰到悍將的熱身賽與張進德同場對決，該役第3局、兩出局時張育成站上打擊區，一開始還與大哥有說有笑，但揮空吞下三振後將頭盔摔到地上，臉上寫滿不爽。

照片兇狠的程度引起球迷熱議，張育成看到後也驚呼「我看起來也太兇了吧！」他透過社群網站澄清不可能兇大哥而且自己也打不贏，單純是氣自己打到不該打的球，當下是問張進德，「哥，剛剛那顆是卡特嗎？」

張家五兄弟有四人打到職棒，如今張進德、張育成將在富邦悍將隊攜手，圖片左起為當時國小5年級的張承駿（原名張進龍）、6年級的張進德、4年級的張育成。本報資料照片

張家三兄弟已有兩人待過悍將，分別是老大張進德、老二張承駿，但兩人效力期間並未重疊。在張育成投身選秀後，張家兩兄弟將實現齊當悍將，身處同一陣營打拚，不用再為大哥的配球「猜心」。