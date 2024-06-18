中職／4年前就結緣 張育成當悍將之前先當過悍將球評

張育成與富邦悍將隊的緣分，早在4年前就結下，2020年疫情賽季張育成在返台期間現身悍將轉播頻道，擔任英文球評，還沒當悍將之前，已經當過悍將球評。

張育成今天宣布投入中職選秀，早在去年球季結束後，他的動向就受到高度關注，而悍將握有狀元籤，更是時不時就被關心是否爭取張育成回台選秀。總經理陳昭如今年1月開訓典禮時聊到張育成，先想起雙方另一段緣分，「不只有兄弟（張進德）的緣分，之前還有來我們這邊當過球評。」

2020年賽季受到疫情影響，美、日、韓國職棒都延後開打，中職在4月成為全球唯一開打的職棒聯盟，鎖定對棒球飢渴的海外球迷順勢推出英文轉播，而張育成當時也因美職賽季在開打前喊卡加上太太待產，選擇回台一趟，隔離結束後於5月接下悍將1日英文球評的任務。

當時張進德剛結束旅美生涯，與悍將簽下自行培訓合約，準備投入該年中職選秀，張育成被問到大哥決定回台打球時還笑答：「大哥是對的」，力挺大哥的決定；如今兄弟倆將在悍將當隊友，加上二哥張承駿也曾效力悍將2季，形成3兄弟都曾效力同一隊的罕見狀況。