中職／張育成MLB總收入9000萬 衝刺200萬月薪第一人？

張育成確定投身中華職棒選秀，外界最關注的話題之一，當然是他的身價，有機會挑戰成為史上第一位月薪突破200萬元的選手，寫下「頂薪」新境界。

中職史上最高月薪紀錄由林智勝2017、18年在中信兄弟隊的120萬元保持，換算年薪1440萬元，後續味全龍隊王維中、富邦悍將隊江少慶旅美回歸達到百萬月薪行情，但也都未能企及林智勝留下的數字。

張育成生涯共在大聯盟留下5季出賽，加上赴美之初領到的簽約金50萬美元，在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約台幣8982萬），其中最高年薪為去年與紅襪隊簽下的85萬美元（約台幣2754萬），遠遠超出現有的中職頂薪族群，張育成會將中職薪資紀錄推向何等程度備受矚目。

握有狀元籤的悍將球團，一直與張育成保持聯繫，他願意投入選秀，可預期雙方對於價碼已有基本共識，只等選秀結束後正式洽談，揭曉悍將為這位大聯盟級強打所端出的「誠意」。

中職現今最高薪選手為江少慶平均月薪113.3萬元，野手最高薪則是謎團，林子偉、王柏融的月薪都未公布，只能確定加上獎金才會達到百萬，價碼有亮牌的最高薪野手為林泓育90萬。