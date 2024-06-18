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中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

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中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成。本報資料照片
張育成。本報資料照片

中華職棒選秀會將收到最重磅的報名表，「國防部長」張育成吐露「想家」，確定回台打球，富邦悍將隊在這段時間與他保持聯繫，積極爭取他投入選秀，這支狀元籤將帶回這位史上在大聯盟成就最高的台灣野手。

現年28歲的張育成來自台東，為家中五兄弟的老三，在2013年以50萬美元簽約金赴美發展，生涯共在大聯盟留下5季出賽成績，效力過守護者（印地安人）、海盜、光芒、紅襪隊，最佳球季為2021年在印地安人出賽89場，以打擊率2成28敲出54支安打，包括9發全壘打、3支三壘打、14支二壘打，貢獻39分打點。

張育成握有的大聯盟單季9轟、生涯20轟都是台將紀錄，出賽235場也站在台灣第一人的高度，今年與光芒簽下小聯盟合約延續旅美生涯，然而兩度傷勢攪局，本季尚未升上大聯盟，最終決定回歸家鄉，棒球生涯翻開下一篇章。

去年在經典賽擔任中華隊四棒，張育成帶領全台球迷經歷一段「國防部長傳奇」，也因此紅到出圈，將自己的聲勢推向新境界，球技、人氣兼具，對球團史還沒打過總冠軍賽的悍將來說，在戰績、票房上都可能成為可以馬上見效的超級特效藥，總教練陳金鋒日前被問到選秀布局時也曾表露心跡，吐露：「如果張育成回來，當然是最好。」

張育成社群網站留言如下：

想家了….🇹🇼

我決定加入2024中華職棒選秀！

經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持✨

目前正在弗羅里達打復健賽，恢復到百分之百，準備再次回到場上！

大聯盟 張育成 選秀

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