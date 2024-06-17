中職／洪一中、古久保看測試會 都點名日本球員豐島顯

台鋼雄鷹隊昨天在新莊球場創下隊史最長5連勝紀錄，總教練洪一中今天又出現在中職新人測試會現場，認為每年測試會狀況都差不多，人數太多、觀看角度不好都是問題，球團主要依據還是球探報告。

今年測試會前，洪一中被問到雄鷹如何選才，強調「不管投手還是野手，我只要好手」，一切就是相信球探的專業。

這次接受測試的53名投手、75名野手中，包括3名日本球員，洪一中坦言看起來都還好，對左打豐島顯較有印象，接下來恐怕也沒有時間安排自辦測試會。

他說：「測試會讓人圓一個夢，大家的心態就是拚個機會。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二也在測試會現場觀察，認為受測選手很多，就算有在意的人選，能看到的時間也很短，可能會在28日中職選秀會前再次測試，進一步確認狀況。