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中職／獅隊18日派羅昂先發對桃猿 拚再降魔術數字

中央社／ 台北17日電
統一獅隊羅昂。圖／統一獅隊提供
統一獅隊羅昂。圖／統一獅隊提供

中職統一7-ELEVEn獅隊上半季封王魔術數字5（M5），明天與樂天桃猿直接對戰，獅隊派出洋投羅昂先發，盼魔術數字再減，桃猿隊派出日籍投手鈴木駿輔先發。

獅隊9日比賽以2比3不敵味全龍隊，但因為桃猿隊同日輸球，獅隊上半季封王魔術數字降至8（M8），14日比賽獅隊雖不敵台鋼雄鷹隊，但同日桃猿隊也輸球，獅隊上半季封王降至M7。

獅隊近期戰績遇到低潮，從6月9日到15日間吞下5連敗，昨天擊敗中信兄弟、中止連敗困境，加上桃猿隊輸球，上半季封王魔術數字一口氣降至5（M5）。

獅隊明天將作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，獅隊派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，羅昂目前為止本季一軍6場先發出賽，投35.1局失掉13分（11分責失分），戰績3勝3敗，防禦率2.80。

羅昂前一次在一軍先發為5月31日對富邦悍將，先發7局無失分，率隊搶勝。羅昂6月1日下二軍，昨天重回一軍、預計明天先發對桃猿，全力幫助球隊搶勝，羅昂本季與桃猿有1場交手，先發6局無失分、奪下勝投。

桃猿隊明天派出日籍投手鈴木駿輔先發，鈴木駿輔5月初下二軍較長一段時間，直到6月11日回一軍對中信兄弟投出好表現，6.2局失1分優質先發奪下個人本季第2勝。

鈴木駿輔目前一軍與獅隊交手過2場，1場先發、1場後援，總計投9局失掉8分責失分，對戰成績不算理想，對戰防禦率高達8.00、吞下1敗。

中信兄弟 樂天桃猿 魔術

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