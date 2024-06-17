中職／昨遭洪總點名完全沒進步 曾品洋今天被降到二軍

台鋼雄鷹隊昨天在新莊球場以8：6擊敗富邦悍將隊，創下隊史最長5連勝紀錄，也是本季首支單周5戰全勝的球隊，總教練洪一中賽後點名25歲右投曾品洋完全沒進步，今天立刻異動球員名單，把他和施子謙降到二軍。

雄鷹昨天動用6名投手應戰，施子謙先發5局失兩分，奪下本季第2勝，接下來巫柏葳、林詩翔、曾品洋、陳暐皓、雷公撐完最後4局，以兩分差保住勝利。

儘管球隊拚出難得紀錄，洪一中賽後卻沒有笑容，認為能夠贏球算是運氣不錯，年輕投手的膽識還要加強。

洪一中強調年輕人膽識不夠、把自己投倒，特別提到曾品洋（後援0.1局，1次三振、2次保送、失2分）的球速從150公里掉到140出頭，不敢全力揮臂，完全沒有進步。

曾品洋本季出賽3場，合計2.1局雖投出3次三振，但也出現4次四死球（1次觸身球），洪總指出「沒準備好就無法在一軍」，今天果然把他降到二軍繼續磨練。