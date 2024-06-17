中職／跟上老爸陽介仁下勾投法 陽任楷怕被遺忘要爭取推薦

中職新人球員測試會今天在新莊棒球場進行，味全龍隊退役名將陽介仁的兒子、台東大學投手陽任楷也到場，和老爸當年轟動球界的方式一樣，都是下勾投法，希望有機會展開職棒生涯。

陽介仁過去效力龍隊、興農牛隊合計10季，生涯戰績38勝40敗8救援、防禦率3.64，最轟動紀錄是1991年7月19日對三商虎隊之戰，投出中職史上首場無安打比賽。

陽任楷從台東縣卑南國小、新生國中升上高苑工商，目前就讀台東大學大三，哥哥陽邯杰是台電隊投手，兄弟倆都跟上老爸的腳步。

陽任楷在高苑時期才改練投手，而且專攻少見的下勾型，當時除了學校教練的指導，也固定向陽介仁學習，大學階段才有較多出賽機會，控球一度出現起伏，大二才算穩定下來。

身為本屆梅花旗MVP、成棒甲組春季聯賽投手獎得主，陽任楷本來可以直接報名中職選秀會，但他還是決定參加新人測試，理由是「高中生很多，怕被遺忘」，如果未獲推薦，代表自己的實力還不夠，仍有不足之處。

談到測試會投球表現，陽任楷覺得不夠理想，原本球速可到135公里，今天最快130，接下來19日還要參加中信兄弟隊自辦測試，希望有機會獲得推薦參加選秀。

今天測試會共有128人完成報到，包括投手53人、野手75人，投手蘇宴廷、野手林柏億未報到。