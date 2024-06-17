少棒／社區棒球選手LLB初體驗 擊敗菲律賓奪紀念性首勝

WHB世界棒球聯盟隊代表台灣，首次參加世界少棒聯盟（LLB） 50/70組（Intermediate 50/70）賽事，今天首戰菲律賓以4：3獲勝，明天將對上地主日本隊。

這是國內首次以社區棒球選手為主體代表台灣參與LLB賽事，今天打完前6局3：３平手，7局上靠對方牽制失誤攻下致勝分，拿下50/70組賽事紀念性首勝。

台灣2局上先馳得點，2局下被連續安打，包含一支3分場內全壘打，以1：3落後，5局上靠保送及連續安打追平比數；7局上2出局，駱柏宇安打後盜上二壘，再靠對方投手牽制失誤跑回致勝分。

WHB隊總教練林威宏說：「代表台灣參賽，這些社區棒球的選手們都是首次穿上代表隊的服裝，首場比賽難免緊張，隨著比賽的進行，慢慢找回手感，靠著幾次關鍵守備成功帶動球隊士氣，才能將比數追平進而在7局奪下關鍵分。」

他表示，先發投手廖宥勝、中繼止血的陳世伯、跑回關鍵分的駱柏宇、以及最後關門的徐佑，都能扮演好自己的角色，幫助球隊拿下勝利；明天對日本之戰全力搶勝，投手將以類似今天車輪戰的方式毫不保留，爭取分組第1。