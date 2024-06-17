中職／悍將下半季6大主題日來了 FA寵愛天使9月登場

富邦悍將隊今天公布下半季主題日，新莊主場27場例行賽門票也從6月20日（周四）起開放會員購票，25日（周二）起全面開賣。

悍將今天公布相關內容如下：

「準備好迎接下半季的到來了嗎？富邦悍將下半季主題日公布，6大主題日等著悍將家人們來同樂，包括把新莊棒球場打造成水樂園的「戀戀夏日」、年度經典「G!POP流行音樂節」以及專屬Fubon Angels的「寵愛天使」主題日將登場，悍將下半季新莊主場27場例行賽門票將於6月20日起開放會員購票，6月25日起全面開賣，悍將家人們可別錯過！

悍將下半季主題日從7月第二周展開，迎接日正當中的炎熱酷暑，悍將首次涼水主題日「戀戀夏日」7月13、14日展開，悍將打造新莊城堡成為水樂園，熱區進場即可獲得繽紛水槍，還有各式各樣涼夏聖品，快跟著應援團拿起水槍一起消暑抗夏！

前奏響起一起唱！年度經典「G!POP流行音樂節」在7月27、28日隆重登場，今年將以『全民瘋唱』為主軸，膾炙人口的經典歌曲等你來接唱，2天將有不同曲風的經典歌手輪番登場，還有應援團及Fubon Angels帶來的精彩演出，最高規格的演出要準備給家人們，錯過絕對可惜！

你能解開棒球場的謎團嗎？8月10、11日「征戰野球」主題日等你來挑戰，悍將與知名密室逃脫品牌Miss GAME，共同打造創新的棒球實境解謎活動，邀請家人們化身漫畫中的棒球選手，挑戰重重難關，一同追尋英雄夢，征服棒球場，成為野球英雄！

夢想，需要灌溉發芽來茁壯！8月31日、9月1日「STRONG逐夢無限」主題日，邀請悍將家人們一同「運動無界 人生無限」，每個人都可以是選手，新莊城堡將化身夢想加油站，讓家人們了解自己最擅長的運動項目，進場還可獲得限量專屬好禮，快來一起讓夢想發光發熱！

各位船員們準備好暈船了嗎？專屬Fubon Angels的主題日「寵愛天使」9月14、15日船長準備啟航！這次將有不同服裝造型的女孩影像立牌拍照區要與大家一起留下甜蜜紀念，還有近距離的互動和多款Fubon Angels應援小卡等你來搜集，當然是每一款小卡都不能錯過囉！

一場變裝與趣味無限的狂歡盛會！就在9月21、22日「好樂派對」，歡迎悍將家人們發揮創意化身各種奇妙角色，等你來到新莊大放異彩，當然還有精緻的美食攤位，提供各種美味佳餚，讓您在狂歡的同時，品嚐到獨特的美味！

富邦悍將下半季新莊棒球場主場例行賽27場將先開放售票，從6月20日（四）起開放會員購票，6月20日12點30分至18點30分開放亞瑟傳奇優先購票；6月21日（五）12點30分至18點30分開放亞瑟王優先購票；6月24日（一）12點30分至18點30分開放梅林魔法師優先購票；6月25日（二）12點30分起下半季主場例行賽門票全面開賣，另7月26日（五）～7月28日（日）賽事，將另行公告售票資訊，相關資訊可上富邦悍將官方網站查詢。」