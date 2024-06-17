中職／前統一獅、悍將打擊教練柏安力車禍去世 享壽61歲
前大聯盟球員柏安力（Anthony Michael Brumley）美國時間6月15日去世，享壽61歲。他曾來台擔任中職統一獅隊和富邦悍將隊打擊教練，大聯盟勇士隊球星萊利（Austin Riley）與他擁有深厚交情，也用全壘打向這位好友致敬。
據大聯盟官網報導，柏安力死因是車禍，去世消息今天才被公布，萊利也開轟向柏安力致敬，他受訪時說，「我的棒球生涯中，很少有人能成為我的榜樣，我爸是第1個，柏安力是第2個。我為他的家人、孩子和身邊的人感到難過。」
柏安力1987年在小熊隊開啟大聯盟球員生涯，曾效力過老虎、紅襪、太空人和運動家隊。退休後擔任教練，2016年接下統一獅打擊教練職務，2018到2020年期間，當過悍將隊客座打擊教練。
回到美國後，柏安力擔任勇士隊小聯盟打擊總協調，萊利透露上周還和他一起練習過，沒想到卻突然發生憾事。柏安力的兒子羅根（Logan Brumley）2019年到2021年期間，曾在悍將擔任打擊教練。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言