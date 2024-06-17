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中職／前統一獅、悍將打擊教練柏安力車禍去世 享壽61歲

聯合新聞網／ 綜合報導
前統一獅打擊教練柏安力。 本報資料照
前統一獅打擊教練柏安力。 本報資料照

前大聯盟球員柏安力（Anthony Michael Brumley）美國時間6月15日去世，享壽61歲。他曾來台擔任中職統一獅隊和富邦悍將隊打擊教練，大聯盟勇士隊球星萊利（Austin Riley）與他擁有深厚交情，也用全壘打向這位好友致敬。

據大聯盟官網報導，柏安力死因是車禍，去世消息今天才被公布，萊利也開轟向柏安力致敬，他受訪時說，「我的棒球生涯中，很少有人能成為我的榜樣，我爸是第1個，柏安力是第2個。我為他的家人、孩子和身邊的人感到難過。」

柏安力1987年在小熊隊開啟大聯盟球員生涯，曾效力過老虎、紅襪、太空人和運動家隊。退休後擔任教練，2016年接下統一獅打擊教練職務，2018到2020年期間，當過悍將隊客座打擊教練。

回到美國後，柏安力擔任勇士隊小聯盟打擊總協調，萊利透露上周還和他一起練習過，沒想到卻突然發生憾事。柏安力的兒子羅根（Logan Brumley）2019年到2021年期間，曾在悍將擔任打擊教練。

富邦悍將 統一獅

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