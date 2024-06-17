籃球／日、中、澳超過10隊招手 阿巴西選擇赴日是這原因

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聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿巴西（右）加入日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅。記者曾思儒／攝影
阿巴西（右）加入日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅。記者曾思儒／攝影

「黑豹」阿巴西在T1聯盟3個賽季，獲得新人王和兩座年度MVP，充滿爆發力的身體素質和不斷提升的攻守能力也獲得海外球隊注意，經紀人透露包括中國大陸、澳洲和日本球隊都有遞出橄欖枝，最終日本B聯盟一級的秋田北部喜悅隊才在超過10支隊伍中脫穎而出，獲得阿巴西青睞。

簽下「1＋1」合約的阿巴西透露，秋田北部喜悅總教練前田顯藏特別飛到台灣看自己比賽，且做了完整的球隊介紹和規劃等，讓他感受到滿滿誠意，因此決定旅外第一步落腳秋田。

今天早上舉辦完加盟記者會，阿巴西晚上就會先飛往秋田拜會球團，正式加入新團隊預計是7月底。阿巴西經紀人提到，前田顯藏是日美混血，球隊也有英文翻譯，會英文的阿巴西溝通沒有問題；阿巴西笑說，現在已經有開始加強日文，希望能快速融入新團隊。

阿巴西今天獲得秋田北部喜悅的0號球衣，背後有特別意義，親自來台的秋田北部喜悅球團主席水野勇氣透露，0號是現役日本國家隊主控富樫勇樹2013年高中畢業後加入秋田北部喜悅穿的號碼，菜鳥球季也率球隊打下第二名佳績，之後許多球員想使用0號都被球團回絕，阿巴西成為「特例」。

水野勇氣表示，球團很看重阿巴西攻守兩端的能力，期待阿巴西的加入帶起球隊速度、球隊陷入得分乾旱期時能接管比賽，助隊提升戰績和名次。

阿巴西也明確說，赴日目標就是助新東家挑戰冠軍，「我自己的話，希望像在台灣打球的方式，希望帶給他們好看的比賽，能秀就秀一下。」

效力中華隊時就曾和日本國家隊交手，阿巴西特別點名富樫勇樹和渡邊雄太等日本指標球星，期待能在新舞台一較高下。

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