聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／周思齊百盜 打包大巨蛋壘包

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
兄弟周思齊（左）八局下半代打先是敲出一發一壘安打，隨後完成盜壘，這也是他個人生涯第一百次盜壘。記者葉信菉／攝影
兄弟周思齊（左）八局下半代打先是敲出一發一壘安打，隨後完成盜壘，這也是他個人生涯第一百次盜壘。記者葉信菉／攝影

@@@中信兄弟@@@隊在台北大巨蛋的三連戰以二勝一敗作收，荷包、人氣也賺滿滿，三場比賽票房加上商品銷售達到七千三百萬元，總進場人數接近七萬人，寫下中職大巨蛋三連戰新紀錄；周思齊也在大巨蛋達成千安百轟百盜紀錄。

兄弟十四日在大巨蛋與樂天桃猿隊交手，共有一萬六一○三人進場，十五日三萬二九八八人進場寫下中職例行賽票房新高，加上昨天二萬○五三三人，三天總計六萬九六二四人次進場。

兄弟在二連勝後，昨天以二比十一敗給統一獅隊，不過八局下周思齊在兩出局後敲安，更成功盜上二壘，成為史上第九位「千安百轟百盜俱樂部」成員，也是第一位將大巨蛋壘包帶回家的球員。

在台北大巨蛋締造百盜，周思齊坦言，原本想能完成就偷笑，「在這邊達成更開心，今年是最後一年，好好享受這個球場，我想記憶會比千安、百轟更不同。」

獅隊則是靠林安可開轟，加上祭出雙洋投策略，勝騎士先發七局、布雷克中繼一局加上陳韻文守成，中止五連敗。

中信兄弟 兄弟 周思齊 大巨蛋 布雷克 林安可 樂天桃猿 統一獅 陳韻文

延伸閱讀

中職／周思齊百盜被王威晨逗笑 還要記洋將警告

中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

圖輯／退休前完成百盜 周思齊高舉壘包

圖輯／統一獅打線發威 林安可四分打點助勝

相關新聞

中職／雄鷹首支單周5戰全勝球隊 悍將3連敗排名跌到第5

台鋼雄鷹隊近況火熱，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，靠兩波密集攻勢打下江山，又以8：6獲勝，不但創下隊史最佳5連勝紀錄，...

中職／再獲MVP自認愈來愈好 王柏融感覺雄鷹快速進步

台鋼雄鷹隊今天在新莊球場以8：6獲勝，創下隊史最佳5連勝紀錄，也賞給富邦悍將隊3連敗，「大王」王柏融5局上關鍵安打攻下兩...

中職／周思齊百盜 打包大巨蛋壘包

中信兄弟隊在台北大巨蛋的三連戰以二勝一敗作收，荷包、人氣也賺滿滿，三場比賽票房加上商品銷售達到七千三百萬元，總進場人數接...

中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

統一獅隊今天祭出雙洋投，勝騎士先發7局、布雷克中繼1局加上陳韻文守成，林安可也開轟貢獻3安4打點，以11：2擊敗中信兄弟...

棒球／中信愛接棒 兩岸小將廈門切磋

為促進兩岸棒球發展，中國信託商業銀行挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，十五日特...

中信銀 力挺兩岸青少棒交流

為促進兩岸基層棒球發展、深化體育公益具體作為，中國信託銀行將挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。