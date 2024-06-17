中職／周思齊百盜 打包大巨蛋壘包

@@@中信兄弟@@@隊在台北大巨蛋的三連戰以二勝一敗作收，荷包、人氣也賺滿滿，三場比賽票房加上商品銷售達到七千三百萬元，總進場人數接近七萬人，寫下中職大巨蛋三連戰新紀錄；周思齊也在大巨蛋達成千安百轟百盜紀錄。

兄弟十四日在大巨蛋與樂天桃猿隊交手，共有一萬六一○三人進場，十五日三萬二九八八人進場寫下中職例行賽票房新高，加上昨天二萬○五三三人，三天總計六萬九六二四人次進場。

兄弟在二連勝後，昨天以二比十一敗給統一獅隊，不過八局下周思齊在兩出局後敲安，更成功盜上二壘，成為史上第九位「千安百轟百盜俱樂部」成員，也是第一位將大巨蛋壘包帶回家的球員。

在台北大巨蛋締造百盜，周思齊坦言，原本想能完成就偷笑，「在這邊達成更開心，今年是最後一年，好好享受這個球場，我想記憶會比千安、百轟更不同。」

獅隊則是靠林安可開轟，加上祭出雙洋投策略，勝騎士先發七局、布雷克中繼一局加上陳韻文守成，中止五連敗。