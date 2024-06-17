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棒球／中信愛接棒 兩岸小將廈門切磋

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中信慈善基金會「愛接棒計畫」支持之金門縣中正國小棒球隊，赴廈門參加「二○二四年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，擊敗地主瑞景小學棒球隊。圖／中國信託銀行提供
中信慈善基金會「愛接棒計畫」支持之金門縣中正國小棒球隊，赴廈門參加「二○二四年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，擊敗地主瑞景小學棒球隊。圖／中國信託銀行提供

為促進兩岸棒球發展，中國信託商業銀行挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，十五日特邀中國信託慈善基金會「愛接棒─少棒暨青少棒資助計畫」支持的金門縣中正國小棒球隊，赴廈門一起切磋球技。

「二○二四年海峽兩岸青少年棒球交流賽」由中國信託銀行贊助，中信慈善基金會董事長辜仲諒特別勉勵選手，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，期盼所有選手能以最佳水準奮戰到底。

中信金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑親自出席開球儀式，高人傑指出，中國信託是台灣首家投入五級棒球的企業，二○一四年起推動「愛接棒計畫」，秉持「打球與學業同等重要」的理念，積極讓棒球活動與課業學習能力取得平衡。

中國大陸棒球水準逐年提升，中國信託銀行今年啟動中國大陸基層棒球升級計畫，將挑選福建及其他省市小學，規畫贊助棒球訓練設備、舉辦教練培訓課程，以及補助出賽交通食宿費用等專案。

這次交流賽中正國小棒球隊以九比○擊敗地主瑞景小學棒球隊，中正國小隊長葉子宇表示，自己不是第一次來廈門比賽，心情不會緊張，期待未來與更多棒球隊切磋球技；瑞景小學投手張景焯則稱讚對手打擊實力很強，值得好好學習。

中國信託

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