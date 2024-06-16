中職／再獲MVP自認愈來愈好 王柏融感覺雄鷹快速進步
台鋼雄鷹隊今天在新莊球場以8：6獲勝，創下隊史最佳5連勝紀錄，也賞給富邦悍將隊3連敗，「大王」王柏融5局上關鍵安打攻下兩分打點，帶動這半局4局攻勢，本季第2次獲選單場MVP，他說：「表現還行，每天感覺愈來愈好。」
王柏融5打數2安打，攻下兩分打點、跑回1分，他表示，打擊機制前一陣子有點跑掉，嘗試其他東西，回到原點還是「基本」最重要。
今年重返中職戰場，在雄鷹已經變成前輩，王柏融說：「隊上年輕球員打出信心最重要，要好好幫助他們。」
雄鷹連勝紀錄不但創下隊史新高，也是本季首支單周5戰全勝的球隊，王柏融認為全隊熟悉比賽節奏、投手配球策略，還有教練團細心指導，都是快速進步的原因。
但他認為，球隊雖然拚出5連勝，還有很多細節需要注意，每場比賽內容才是最重要的事。
至於上半季打到現在才第2次拿到MVP，他說：「沒關係，慢慢來，只要球隊贏球都好。」
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