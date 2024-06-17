中信銀 力挺兩岸青少棒交流

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中信銀行邀請金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，與瑞景小學棒球隊以球會友。中信銀行／提供
中信銀行邀請金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，與瑞景小學棒球隊以球會友。中信銀行／提供

為促進兩岸基層棒球發展、深化體育公益具體作為，中國信託銀行將挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，15日特別邀請中信慈善基金會「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」支持之金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，與瑞景小學棒球隊切磋球技、以球會友。

中國大陸棒球水準逐年提升，中信銀行長年致力體育公益，今年啟動中國大陸基層棒球升級計畫，助力兩岸棒球交流與發展，將挑選福建及其他省市之小學，規劃贊助棒球訓練設備、舉辦教練培訓課程，以及補助出賽交通食宿費用等專案，厚植中國大陸基層棒球實力。在中信慈善基金會長期合作夥伴、中國關心下一代工作委員會與福建省關心下一代工作委員會促成下，中信銀行贊助「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，讓喜歡打棒球的孩子，享受上場的每一刻，勇敢追逐棒球夢。

「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」為「2024年海峽兩岸體育嘉年華」系列活動之一，中信慈善基金會董事長辜仲諒特別以亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒球協會理事長身分勉勵選手，辜仲諒表示，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，期盼所有選手能以最佳水準奮戰到底。

中信金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理，以及中信銀行廈門分行行長黃楚淵副總經理皆親自出席開球儀式。高人傑指出，中國信託是台灣首家投入五級棒球的企業，中信銀行與中信慈善基金會2014年起攜手推動「愛接棒計畫」，秉持「打球與學業同等重要」的理念，積極讓學校棒球社團活動與基本課業學習能力取得平衡，推動至今共協助全台15個縣市、25個偏鄉棒球學校。

本次參賽的中正國小棒球隊由校長蔡雪芳領軍，率教練團以及小球員們共22位成員參賽，小球員們不僅球技過人，亦注重課業學習，棒球隊自去年起連續兩年打進國小棒球聯賽軟式組16強。與中正國小棒球隊對戰的瑞景小學，是中信銀行推動中國大陸基層棒球運動首家合作學校，該校棒球隊成立近20年，為傳統棒球名校，該校棒球隊經常組隊至平潭、連城以及紹興等地參加比賽，實力不俗。最終中正國小棒球隊憑藉嚴謹的戰術與實力贏得比賽，以9比0擊敗地主瑞景小學棒球隊，瑞景小學棒球隊在球場上努力拚搏、絕不放棄的運動精神，博得觀眾熱情掌聲。

中信銀行

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