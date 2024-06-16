中職／洪一中對5連勝沒有太大喜悅 點名曾品洋完全沒進步

台鋼雄鷹隊不畏客場壓力，今天在新莊球場又以8：6擊敗富邦悍將隊，創下隊史最佳5連勝紀錄，也是中職本季首支單周5戰全勝的球隊，但總教練洪一中賽後沒有太多喜悅，認為運氣算是不錯，年輕投手的膽識還要加強。

雄鷹全場動用6名投手應戰，先發投手施子謙投5局失兩分，奪下本季第2勝，接下來巫柏葳、林詩翔、曾品洋、陳暐皓、雷公撐完最後4局。

洪一中說：「年輕人膽識不夠，一直投壞球，自己投到倒，不敢用力投。」

曾品洋本季第3次出賽，面對3名打者投17球只有7顆好球，投出1次三振、兩次保送就退場，失兩分都是自責分，被洪一中特別點名。

洪總指出，曾品洋本來最快球速150公里，掉到140出頭，不敢全力揮臂，沒準備好就無法在一軍，完全沒進步，這是心態問題。