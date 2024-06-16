聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洪一中對5連勝沒有太大喜悅 點名曾品洋完全沒進步

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
曾品洋面對3名打者投17球只有7顆好球，投出1次三振、兩次保送就退場。圖／台鋼雄鷹隊提供
曾品洋面對3名打者投17球只有7顆好球，投出1次三振、兩次保送就退場。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊不畏客場壓力，今天在新莊球場又以8：6擊敗富邦悍將隊，創下隊史最佳5連勝紀錄，也是中職本季首支單周5戰全勝的球隊，但總教練洪一中賽後沒有太多喜悅，認為運氣算是不錯，年輕投手的膽識還要加強。

雄鷹全場動用6名投手應戰，先發投手施子謙投5局失兩分，奪下本季第2勝，接下來巫柏葳、林詩翔、曾品洋、陳暐皓、雷公撐完最後4局。

洪一中說：「年輕人膽識不夠，一直投壞球，自己投到倒，不敢用力投。」

曾品洋本季第3次出賽，面對3名打者投17球只有7顆好球，投出1次三振、兩次保送就退場，失兩分都是自責分，被洪一中特別點名。

洪總指出，曾品洋本來最快球速150公里，掉到140出頭，不敢全力揮臂，沒準備好就無法在一軍，完全沒進步，這是心態問題。

不過洪一中對游擊手曾子祐的表現相當肯定，9局下美技傳球，讓悍將攻勢受挫，他說：「這個守備是很大關鍵。」

洪一中賽後談到5連勝紀錄，沒有太大喜悅。圖／台鋼雄鷹隊提供
洪一中賽後談到5連勝紀錄，沒有太大喜悅。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 施子謙 洪一中

延伸閱讀

中職／雄鷹挑戰隊史首次5連勝 洪一中對球員還是有話說

中職／比打擊…王建民求教曾總 平野喊錯：不想輸洪總

中職／執掌兵符20載 洪一中締千勝教頭傳奇

中職／吳念庭當然很好 洪一中談選秀：張育成、張奕也很棒

相關新聞

中職／終於！周思齊拔起大巨蛋壘包 千安百轟百盜第9人

中信兄弟隊今天在8局下大比分落後下，派出周思齊上場代打，他不僅成功敲安，還演出盜壘成功，成為中職史上第9位「千安百轟百盜...

中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

統一獅隊今天祭出雙洋投，勝騎士先發7局、布雷克中繼1局加上陳韻文守成，林安可也開轟貢獻3安4打點，以11：2擊敗中信兄弟...

地面積水、屋頂下小雨...台北大巨蛋又「漏水」 遠雄初步檢查結果出爐

中央氣象署對台北市發布「豪雨特報」，台北大巨蛋今棒球比賽被球迷發現，入口處疑排水狀況不佳造成地面積水，且場內屋頂也有漏水...

中職／20533人！兄弟三連戰吸近7萬人 寫大巨蛋新紀錄

中信兄弟隊與甲子園球場合作舉辦的「阪神甲子園球場日」第2天，吸引2萬0533人進場，兄弟在大巨蛋三連戰一共累積6萬962...

中職／雄鷹首支單周5戰全勝球隊 悍將3連敗排名跌到第5

台鋼雄鷹隊近況火熱，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，靠兩波密集攻勢打下江山，又以8：6獲勝，不但創下隊史最佳5連勝紀錄，...

中職／雄鷹挑戰隊史首次5連勝 洪一中對球員還是有話說

台鋼雄鷹隊作客新莊球場，今天對富邦悍將隊之戰將挑戰隊史最長5連勝，也是首次單周5戰全勝，總教練洪一中表示，球員從開季至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。