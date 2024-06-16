中職／雄鷹首支單周5戰全勝球隊 悍將3連敗排名跌到第5

台鋼雄鷹隊近況火熱，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，靠兩波密集攻勢打下江山，又以8：6獲勝，不但創下隊史最佳5連勝紀錄，更成為中職本季首支單周5戰全勝的球隊。

統一獅隊4月12日到20日拚出7連勝，仍是本季最多連勝球隊，不過當時跨周完成，雄鷹成為第2支至少連贏5場的球隊，而且單周達到紀錄。

雄鷹先發投手施子謙投5局，被揮出7支安打，失兩分有1分自責，奪下本季第2勝，也結束3連敗。

雄鷹2局上展開首波攻勢，魔鷹、王博玄都獲保送，再靠張肇元安打攻下全場第1分，接著林家鋐二壘打攻下兩分打點，取得3：0領先。

悍將3局下反攻，孔念恩二壘打、池恩齊安打，再靠雄鷹失誤、申皓瑋高飛犧牲打追回兩分。

此役打到4局上因大雨暫停，恢復進行後，雄鷹第5局攻勢再起，張肇元保送、曾子祐內野安打、陳文杰再獲保送形成滿壘，接著王柏融、魔鷹連續安打，各有兩分打點，拉大到7：2領先。

魔鷹7局上轟出右外野陽春砲，也是雄鷹近4戰團隊第10轟，他就貢獻3轟，本季12支全壘打追平統一獅隊林安可，並列全聯盟第1；悍將第7到9局追回4分，終場仍以兩分之差落敗。

悍將洋投布藍登先發3.1局，被揮出3支安打、出現4次保送，失3分都是自責分，戰績掉到2勝3敗，最近5場先發都未奪勝。

林旺熙、藍愷青5局上接力投球，都無法抵擋雄鷹砲火，被打了一輪失4分，悍將無力挽回戰局，吞下3連敗，上半季排名從第4掉到第5，只領先雄鷹2.5場勝差。

王柏融5打數2安打，5局上關鍵安打送回兩人，自己再跑回1分，獲選單場MVP。