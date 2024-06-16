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中職／布雷克中2日扮牛棚 餅總有想讓土投看的東西

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅先發投手勝騎士主投七局失兩分，奪下勝投。記者葉信菉／攝影
統一獅先發投手勝騎士主投七局失兩分，奪下勝投。記者葉信菉／攝影

統一獅隊今天以11：2擊敗中信兄弟隊中止5連敗，不過8局下為何派出前一場先發完才休息2天的布雷克中繼？獅隊總教練林岳平表明，想讓本土投手看看，「任何情況都想幫助球隊贏球的樣子。」

布雷克6月13日才曾經先發7局投了95球，今天在球隊9分領先下，依舊在8局下登板，中繼1局、投23球無失分，守住勝騎士先發7局失2分的好投，也交接給陳韻文守成。

「這是我們賽前就設定的。」林岳平賽後指出，「有贏球的狀況下，會讓他投1局，希望穩定拿下出局數。」讓本土投手看看，不管先發還是休息幾天都想要幫助球隊。

這一勝終於結束低潮，林岳平表示，連敗過程中沒有不好，只是後援投手的掉分率太高，進入一個不好的循環，「今天做出調整，也希望這場勝利讓選手好好面對往後的比賽。」

布雷克則表示，教練團有徵詢過自己的想法，「最近牛棚狀況比較不好，我願意挺身而出。」雖然只休息2天，但他認為身體沒有問題，「還好啦，才1局而已，如果再投1、2局可能就難說了。」

布雷克 林岳平

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