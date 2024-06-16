中職／周思齊百盜被王威晨逗笑 還要記洋將警告

中信兄弟隊今天以2：11輸給統一獅隊，不過周思齊把握機會在8局下盜壘成功，踏進「千安百轟百盜」俱樂部，自己拔起大巨蛋壘包時還一陣混亂，是王威晨上來指導拍攝角度，周思齊笑說：「等他千安、百轟換我指導他。」

兄弟大比分落後進入8局下，2出局後周思齊上場代打，從中繼的布雷克手中敲出左外野安打，接著第2球就發動盜壘，獅隊捕手來不及把球傳出，周思齊成功盜上二壘，完成百盜最後一哩路。

周思齊在4月17日完成生涯第99盜之後，最後一盜何時出爐一直受到矚目，今天終於達成，周思齊說：「滿開心的。」這不是教練團戰術，因為總教練平野惠一希望以正面對決方式達成，「今天完成他也滿開心的，恭喜我成功。」

在台北大巨蛋締造百盜，周思齊坦言，開季前只想說能完成就偷笑，「在這邊達成更開心，今年是最後一年，好好享受這個球場，我想記憶會比千安、百轟更不同。」

盜壘成功後站在二壘接受全場20533人的歡呼，周思齊一度想哭，怎料拿著紀念牌上來的王威晨一邊指點他拍照方向，一邊虧他「你沒有經驗，要有百盜經驗的」，讓周董從感動變好笑，賽後受訪時回應：「等他千安、百轟的時候，換我教他。」王威晨目前生涯944安、9轟。

中職過去完成千安百轟百盜的成員有張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基，最近一次的陳鏞基也已是2020年，周思齊在今年加入這個俱樂部。

周思齊表示，這個紀錄有前面的學長堆疊，等待後輩去突破，給學弟目標也是他拚百盜的動力，「剛進職棒時，盜壘不是我的目標，到70幾盜的時候覺得或許有機會，過程真的滿辛苦。」

有趣的是，周思齊挑戰百盜過程中，學弟都一直幫忙出主意，提醒他上壘之後該怎麼做，讓周思齊感覺溫馨，但也點名三位洋將，「他們本來說要上來幫我拔壘包，還帶著球僮的頭盔坐在旁邊，結果都沒上來，要記警告。」