中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

統一獅隊今天祭出雙洋投，勝騎士先發7局、布雷克中繼1局加上陳韻文守成，林安可也開轟貢獻3安4打點，以11：2擊敗中信兄弟隊中止5連敗；兄弟本季第9次2連勝中斷，至今尚未達成3連勝，亮點是周思齊終於達成千安百轟百盜。

賽前連敗的獅隊開賽就猛攻，前兩局攻下5分，5局上又添2分，6局上再取4分包含林安可的2分砲，林安可成為關鍵人物，1局上就敲安先馳得點，5局上的安打也有1分打點，本季第12轟再次獨居全壘打王。

勝騎士今晚先發成功壓制，7局被敲6支安打，只在4局下因為王政順的三壘安打丟掉2分，另有6次三振、2次四壞保送，拿下本季第8勝，續居勝投王，不過防禦率上升到1.80，輸給樂天桃猿隊魔神樂掉到聯盟第2。

前幾場都因牛棚失火輸球，今天獅隊乾脆讓布雷克在第8局接手，不過2出局後被代打的周思齊敲出安打，周思齊更演出盜壘成功，生涯第100次盜壘達陣，拔起台北大巨蛋的壘包。

中職過去完成千安百轟百盜的成員有張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基，最近一次的陳鏞基也已是2020年，周思齊在今天成為第9人，生涯累積1803安、144轟、100盜。