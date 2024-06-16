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中職／終於！周思齊拔起大巨蛋壘包 千安百轟百盜第9人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中信兄弟隊今天在8局下大比分落後下，派出周思齊上場代打，他不僅成功敲安，還演出盜壘成功，成為中職史上第9位「千安百轟百盜」俱樂部成員，成功在台北大巨蛋拔起壘包，現場超過2萬名球迷大喊「周思齊！」。

兄弟以2：11落後統一獅隊進入8局下，2出局後周思齊上場代打，從中繼的布雷克手中敲出左外野安打，接著第2球就發動盜壘，獅隊捕手來不及把球傳出，周思齊成功盜上二壘，完成百盜最後一哩路。

周思齊在4月17日完成生涯第99盜之後，最後一盜何時出爐一直受到矚目，他也坦言外界的關注多少增加難度，如今成為第一位在大巨蛋拔起壘包的男人。

中職過去完成千安百轟百盜的成員有張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基，最近一次的陳鏞基也已是2020年，周思齊在今年加入這個俱樂部。

中職 周思齊 陳鏞基

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