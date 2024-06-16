地面積水、屋頂下小雨...台北大巨蛋又「漏水」 遠雄初步檢查結果出爐

中央氣象署對台北市發布「豪雨特報」，台北大巨蛋今棒球比賽被球迷發現，入口處疑排水狀況不佳造成地面積水，且場內屋頂也有漏水狀況。遠雄致歉表示，戶外空間因雨過即時，截水溝排水宣洩不及，造成積水，屋頂因近日進行排水巡檢，相關管線會來改善，戶外空間也會增建截水溝加強排水。

大巨蛋去年完工取得使照，今年職棒賽季也有不少球隊來租用場地打比賽，這周末舉行中信兄弟與統一獅隊比賽，但今天下午中央氣象署發布豪大雨特報，其中台北市信義區、文山區、大安區發布淹水警戒。

有球迷到場看球不滿球賽動線，從捷運出站後無法走連通道，需要走到街道撐傘淋雨，走到下沉式廣場才能路場，質疑「為什麼捷運站不能直通到地下室入口一定要上去淋雨？」，更放上影片，影片中不少民眾因大雨太即時，沒有帶傘被受困在雨中。

另外由網友發現下沈式廣場為戶外空間，今天雨來得又急又快，一度有積水狀況。遠雄集團副總經理楊舜欽說，經初步檢查，因下沉式廣場為戶外空間，加上今天即時雨量達70毫米，截水溝排水宣洩不及，造成滲水與積水處蔓延，後續將檢討並增設截水溝。

而由於今天雨來得又急又快，室內也有漏水狀況，楊舜欽表示，屋頂天溝近日進行排水巡檢，配合封閉，恰逢瞬間強降雨，造成水瀑現象，後續巡檢完將進行排水管線改善作業。