中職／雷雨炸台北 大巨蛋再傳廣場積水、屋頂現水瀑？遠雄致歉：檢討改善

大台北地區今天下午降下大雷雨，台北大巨蛋內部又傳出積水與水瀑，對此遠雄集團副總經理楊舜欽表示，對受影響的民眾以及球迷，深感抱歉，後續將檢討並增設截水溝，巡檢完將進行排水管線改善作業。

大巨蛋去年12月上旬舉辦亞錦賽時，就被民眾拍到室內下起小雨；今年3月初讀賣巨人交流賽，外野看台也被發現3個漏水點；3月底中職新賽季開打，又有部分球迷受天花板漏水影響，被換到未售票區域繼續觀賽。

大台北地區今天下午降下大雷雨，大巨蛋排水設施再度受關注，傳出大巨蛋體育館又有積水與水瀑，遠雄集團副總經理楊舜欽接受記者詢問表示，對於受影響的民眾以及球迷，深感抱歉。

楊舜欽說明，經初步檢查，因下沉式廣場為戶外空間，加上今天即時雨量達70毫米，截水溝排水宣洩不及，造成滲水與積水處蔓延，後續將檢討並增設截水溝。

此外，楊舜欽表示，大巨蛋屋頂天溝近日進行排水巡檢，落水頭配合封閉，剛好逢瞬間強降雨，造成水瀑現象，後續巡檢完將進行排水管線改善作業。