中職／完成開球開心秀中文 滝谷美夢：梅干扣肉超好吃

富邦悍將隊「わくわく日本祭」主題日今天邀請「F VILLAGE大使」滝谷美夢擔任開球貴賓，她穿上1號球衣開心完成任務，對自己在台灣擁有高人氣也相當驚喜。

悍將在新莊球場對台鋼雄鷹隊賽前，滝谷美夢帶著笑容走上投手丘，和擔任捕手的陳真一起「美夢成真」，她說：「這是第3次開球，也是在台灣第2次，選這個背號是因自己在1日出生。」

滝谷美夢表示，不管大使或藝人身分，都帶著和球迷同歡的心情，希望大家都很開心；這次來台聽到很多人叫她的名字，完全沒料想到，而且竟然能在台灣應援加油，覺得很幸福。

「わくわく日本祭」連續兩天在新莊球場登場，日本職棒火腿隊啦啦隊FIGHTERS GIRL也出席，隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理一起亮相，充分感受台灣球迷的熱情，特別提到日職只有選手有專屬歌曲，中職啦啦隊女孩還有專用的舞，氣氛真的很棒。

FIGHTERS GIRL不忘力挺火腿教練和球員，包括一軍監督新庄剛志、今川優馬、清宮幸太郎、洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）都是他們的偶像。

滝谷美夢和火腿啦啦隊成員也利用比賽之餘，吃了一些台灣料理，這些女孩異口同聲，一致認為梅干扣肉最棒，但還未吃到芒果冰，滝谷美夢直接秀出中文：「梅干扣肉超好吃。」