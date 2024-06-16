華南青少棒／新北市奪冠 獲U15世界盃組訓權

華南金控盃青少棒賽冠軍戰新北市隊劉承佐投打有表現，後援3.2局無失分，打擊有1安1打點，率隊以3比1擊敗台中市隊、睽違6年再度奪冠，獲得U15世界盃青少棒組訓權。

113年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰新北市隊今天與台中市隊交手，新北市隊先發投手石正侑先發投3.1局失1分，劉承佐後援接手，用53球投3.2局，沒被敲出安打，投出3次三振、3次四壞保送，無失分，替球隊守住勝利。

台中市隊今天1局下先馳得點，新北市隊4局上靠著安打、犧牲觸擊、觸身球保送、劉承佐安打送回追平分，5局上攻勢再起，靠著保送、犧牲觸擊、游子慶安打送回超前分，接著靠著觸身球保送、江金澄適時安打再添1分保險分，順利奪冠。

新北市隊繼民國107年後再度奪冠，獲得今年第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U15世界盃青少棒錦標賽台灣隊組訓權，賽後也召開選訓會議，選出台灣培訓隊22人名單。

U15世界盃台灣隊總教練為邱耀宇，教練團有蘇瑋傑、劉劭威，22名培訓隊球員投手7人為楊至皓、余念孝、莊子濬、王浚豪、劉任右、楊曜丞、吳昊翔。

捕手3人為楊竣皓、黃世堯、林敏慶；內野手7人為謝昱全、余利亞、蘇子進、汪家丞、游子慶、羅師騁、林崴；外野手5人為吳壬睿、石正侑、曾乙喆、許育傑、馬佑嘉。