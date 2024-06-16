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中職／糸井嘉男超有魅力 陳傑憲也變小粉絲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園」主題日，糸井嘉男（中）來開球，賽前與兩隊球員互動。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園」主題日，糸井嘉男（中）來開球，賽前與兩隊球員互動。記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園」主題日，「筋肉超人」糸井嘉男來開球，賽前就連統一獅隊陳傑憲、潘傑楷都來找他合照，陳傑憲直呼：「他是我的偶像。」

糸井嘉男是應兄弟總教練平野惠一的邀請來台，陳傑憲剛好有機會與偶像互動，「因為陽岱鋼賢拜的關係，他在火腿隊的時候就有注意到，那時候還在日本念書，他真的超強，打擊有魅力，長得帥、身材又好。」

平野惠一則表示，很久沒看到糸井嘉男，即使卸下球員身分，身材還是保持得很好，「一直很努力鍛鍊、注重飲食控管，真的很厲害。」也突然納悶，「不知道他保持這麼好是有什麼目標？」糸井則笑說：「自己也還在迷惘，只是想到就會去練一下。」

平野惠一眼中的糸井嘉男投、打、守都很頂尖，尤其棄投從打後還有這樣的成績真的難得，「他是24小時都是棒球的人，雖然是學弟，但因為這樣我很尊敬他。」

呂彥青則表示，自己過去在二軍，因為糸井嘉男受傷下來復健曾有互動，「在電視上看他比賽，就是要給對手致命一擊的打者，一上場就要把球打破的感覺。」

平野惠一 糸井嘉男 陳傑憲

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