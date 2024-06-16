中職／糸井嘉男難忘13經典賽 勉戰友周思齊：打到50歲

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園主題日」第2天，賽前邀請糸井嘉男開球，他對2013年經典賽的中日大戰至今印象深刻，還鼓勵同期戰友周思齊繼續打下去，「要打到50歲吧。」

糸井嘉男受到兄弟總教練平野惠一的邀請造訪台灣開球，他不改無厘頭個性，先伏地挺身四下才從投手丘上投出好球，糸井表示：「畢竟2年沒投球了，稍微伸展一下，也活絡一下氣氛。」

今天踏入台北大巨蛋，糸井嘉男第一句話就說：「素晴らしい（日文：太棒了）。」比他想像中的更加漂亮，「尤其對台灣棒球印象是球迷很熱情，有這樣的場地對台灣棒球是好事情。」

糸井嘉男是2013年世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊成員，當時在東京巨蛋與中華隊的熱鬥，至今歷歷在目，糸井表示：「要說是人生印象最深的比賽也不為過，那場真的很激烈，賽後中華隊球員在場中圍圈向觀眾致意也印象很深，很有運動精神。」

今天賽前糸井嘉男造訪時還特別與周思齊聊天，透過呂彥青傳達，希望周思齊打到50歲，「請他多多加油。」呂彥青則偷偷吐槽：「糸井前輩自己都沒有打到50歲…」

糸井嘉男與台灣的淵源還有曾在火腿隊與陽岱鋼組成金手套外野連線，他表示，兩人曾並肩作戰，現在陽岱鋼又回到日本繼續奮戰，「我也一直為他加油，因為他，我對台灣選手特別有好感。」

這次來台，糸井嘉男也意外自己很有人氣，賽前就連統一獅隊陳傑憲、潘傑楷都來找他合照，糸井說：「一出機場就一堆球迷要簽名、拍照，還以為自己是明星呢。」

糸井嘉男過去因無厘頭的言論而在球迷間流傳著「語錄」，糸井嘉男直率地說，自己就是這樣的個性，「有時看到YouTube上講自己做了什麼白癡的事情，點進去看有8、9成是真的。」