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中職／雄鷹挑戰隊史首次5連勝 洪一中對球員還是有話說

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
雄鷹隊總教練洪一中鼓勵年輕球員別怕失敗。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊總教練洪一中鼓勵年輕球員別怕失敗。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊作客新莊球場，今天對富邦悍將隊之戰將挑戰隊史最長5連勝，也是首次單周5戰全勝，總教練洪一中表示，球員從開季至今學到不少經驗，陌生感遞減，碰到撞牆期更要勤加練習。

雄鷹上半季出賽50場，戰績20勝30敗排名墊底，也是目前唯一遭淘汰的球隊，洪一中特別提醒年輕球員，「別人打這麼多年都打不好，何況是你們？別把打不好當做壓力，這是理所當然，多練就對了。」

洪一中灌輸球員一個觀念，本來就沒有多好，怎麼會有壓力，別把自己想得太重要，一定要努力練球才行。

雄鷹開季前47戰只有15支全壘打，光是最近3場比賽就有9轟，洪一中未多談原因，但他認為年輕球員難免會有恐慌、不知所措的感覺，才會打不好，「一開始怕失敗，接下來麻麻的，只要不怕失敗，成績就會出來了。」

台鋼雄鷹 富邦悍將 洪一中

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