中職／打擊率低長打率卻飆高 岳東華：自然而然

中信兄弟隊岳東華昨晚前2打席都被古林睿煬壓制，6局上終於敲安，他歸功於陳俊秀的錦囊妙計，「他要我往右半邊打，有收到效果。」

兄弟昨天以6：2逆轉擊敗統一獅隊，7局下岳東華的安打敲回超前的2分打點，本季打擊率2成03是近四年最低，不過長打率0.361反而是近四年最高，距離生涯單季最多的6轟也只差1轟追平。

今年打擊率與長打率的異常現象，岳東華表示，沒有刻意在追求長打，「排在第2棒多半是以作戰為主，想辦法推進，設定球路去打。」自己本來就不是全壘打型，「自然而然就好，不是每個人都是（林）安可、魔鷹啦。」

但打擊率沒辦法穩定提升也是他的心魔，岳東華到處詢問，教練都被煩過一輪，也紛紛向周思齊、王威晨、陳俊秀請益，昨晚第3個打席能夠從古林睿煬手中敲安，「前面打擊有點慢，俊秀一直在看，就建議我往右半邊打。」

除此之外，全隊前半段都被古林睿煬壓制，4局結束後教練團也曾集合談話，岳東華對於細節不便透露，僅表示自己就是專注一顆球，「先做好設定，再去攻擊，古林太強了，球快又有尾勁，不好打，有他的實力在。」