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中職／生涯首轟助雄鷹破隊史 王博玄透露團隊發威原因

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
台鋼雄鷹隊王博玄在生涯第42戰出現首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊王博玄在生涯第42戰出現首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊24歲野手王博玄，昨天對富邦悍將隊8局上轟出兩分砲，生涯首轟出爐，賽後順利拿回這顆紀念球，他說：「從小到大不太會打全壘打，因此都有把球收起來。」

雄鷹昨天出現4支全壘打，不但改寫隊史單場最多轟紀錄，也是中職本季單場單隊新高，王博玄在生涯第42場出賽終於開轟，也是改寫紀錄的一轟。

雄鷹最近3場比賽出現9轟，目前4連勝也是隊史最高，王博玄笑說：「最近隊友一直全壘打，自己沒特別多想，就是順順打，剛好昨天就打出去。」

他表示，自己不是全壘打型打者，主要目標是確實打擊，爭取安打、上壘和推進隊友，全壘打就是順其自然、可遇不可求，不在能力範圍內。

雄鷹最近全壘打數激增，上半季打完前50戰出現24轟，在6隊排名第3；王博玄表示，打線前一陣子有點低潮，大家都在思考如何因應比賽，改變想法和揮擊，經過這段陣痛期後，最近已經表現出來。

台鋼雄鷹隊王博玄在生涯第42戰出現首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊王博玄在生涯第42戰出現首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 富邦悍將

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