快訊

亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

黃埔建軍百年校慶 柯志恩出席感嘆：盼民進黨吃果子拜樹頭

雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳鏞基搶大巨蛋隊史首轟 要跟高國慶「臭屁一下」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，2局上統一獅隊陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，2局上統一獅隊陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影

統一獅隊昨晚首次造訪台北大巨蛋，40歲的陳鏞基搶下隊史的大巨蛋首轟，直呼：「我要跟國慶臭屁一下。」大巨蛋初體驗很舒服，更許願未來台灣能有孵出更多顆巨蛋。

獅隊是本季中職六隊最晚在大巨蛋出賽的球隊，陳鏞基在2局上首打席敲出陽春砲，搶下頭彩，也是生涯第130轟，超越原本並列的潘武雄129轟，獨居隊史第二，隊史第一則是高國慶的134轟。

即使生涯去過日本福岡、東京、札幌、大阪，韓國高尺巨蛋，陳鏞基對於能夠在台北大巨蛋出賽，依舊感到榮幸，還想跟高國慶炫耀，「跟他說我打過台灣的巨蛋。」

昨天首打席將球揮出去，陳鏞基就有感覺會過牆，「只是不確定界內還是界外。」不少球員提及大巨蛋較難開轟，陳鏞基則表示，自已不會刻意追求全壘打，「要暸解自己是什麼型態的球員。」

首次踏入台北大巨蛋，陳鏞基坦言昨天心情十分亢奮，家人也到場看球跟他分享心得，「看球很舒服，不會流汗。」也讓陳鏞基期待未來有更多巨蛋球場出現，「中職30多年了，應該要一直進步，希望有一就有二。」

只不過昨天獅隊輸球作收、吞下5連敗，陳鏞基表示，球隊近況不好，希望做好本分去帶動學弟，「球季中一定會遇到低潮，怎麼縮短低潮時間很重要，陣中很多年輕球員，別人說不知道，要親身體驗，面對壓力，過了才會成長。」

中職 陳鏞基 高國慶

延伸閱讀

中職／陳鏞基首登大巨蛋就開轟 笑稱要跟高國慶臭屁一下

中職／獅象大戰！高宇杰2安追平 終場兄弟6：2勝統一

中職／陳鏞基奪獅隊大巨蛋首轟 累積130轟獨居隊史第2

中職／知道林益全想要什麼 林岳平談「升機」時候未到

相關新聞

中職／雄鷹挑戰隊史首次5連勝 洪一中對球員還是有話說

台鋼雄鷹隊作客新莊球場，今天對富邦悍將隊之戰將挑戰隊史最長5連勝，也是首次單周5戰全勝，總教練洪一中表示，球員從開季至今...

中職／張育成打復健賽選秀報名表來不來？悍將：保持聯繫

張育成能不能穿上中職的「Guardians」球衣，富邦悍將隊持續在線等，富邦育樂總經理陳昭如表示，「在選秀報名截止日之前...

中職／牛棚頻放火！獅王苦吞5連敗 投手教練大搬風

統一獅隊近期苦吞本季最長5連敗，今天進行教練團調整，一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練，原一...

中職／杉谷拳士爆料他愛笑又會吃 王柏融：我個性內向

富邦悍將隊今天舉辦「わくわく日本祭」，邀請日職火腿隊退役球星杉谷拳士擔任開球嘉賓，開球前受訪時，昔日火腿戰友王柏融就在客...

中職／黃潮降臨！中信兄弟大巨蛋吸32988人 史上最多刷新票房

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，黃衫力量加上阪神啦啦隊也加入應援，周六票房熱銷，球團公布進...

中職／糸井嘉男超有魅力 陳傑憲也變小粉絲

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園」主題日，「筋肉超人」糸井嘉男來開球，賽前就連統一獅隊陳傑憲、潘傑楷都來找他合照，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。