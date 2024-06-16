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中職／陳鏞基搶大巨蛋隊史首轟 要跟高國慶「臭屁一下」
統一獅隊昨晚首次造訪台北大巨蛋，40歲的陳鏞基搶下隊史的大巨蛋首轟，直呼：「我要跟國慶臭屁一下。」大巨蛋初體驗很舒服，更許願未來台灣能有孵出更多顆巨蛋。
獅隊是本季中職六隊最晚在大巨蛋出賽的球隊，陳鏞基在2局上首打席敲出陽春砲，搶下頭彩，也是生涯第130轟，超越原本並列的潘武雄129轟，獨居隊史第二，隊史第一則是高國慶的134轟。
即使生涯去過日本福岡、東京、札幌、大阪，韓國高尺巨蛋，陳鏞基對於能夠在台北大巨蛋出賽，依舊感到榮幸，還想跟高國慶炫耀，「跟他說我打過台灣的巨蛋。」
昨天首打席將球揮出去，陳鏞基就有感覺會過牆，「只是不確定界內還是界外。」不少球員提及大巨蛋較難開轟，陳鏞基則表示，自已不會刻意追求全壘打，「要暸解自己是什麼型態的球員。」
首次踏入台北大巨蛋，陳鏞基坦言昨天心情十分亢奮，家人也到場看球跟他分享心得，「看球很舒服，不會流汗。」也讓陳鏞基期待未來有更多巨蛋球場出現，「中職30多年了，應該要一直進步，希望有一就有二。」
只不過昨天獅隊輸球作收、吞下5連敗，陳鏞基表示，球隊近況不好，希望做好本分去帶動學弟，「球季中一定會遇到低潮，怎麼縮短低潮時間很重要，陣中很多年輕球員，別人說不知道，要親身體驗，面對壓力，過了才會成長。」
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