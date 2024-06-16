中職／大巨蛋投11K破生涯 古林睿煬按讚：涼爽！
統一獅隊投手古林睿煬昨晚初次在台北大巨蛋登板，就以6局飆出11K突破生涯三振紀錄，冷氣吹拂下繳出好表現，古林睿煬說：「舒服！涼爽！體力上的流失差很多，不會流汗、身體黏黏的。」
獅隊昨天首次造訪大巨蛋，前6局靠著古林睿煬好投以2：1領先，不料7局下牛棚失火被逆轉，反以2：6輸球，古林睿煬留下6局被敲7安失1分、11次三振的成績。
曾在東京巨蛋登板的古林睿煬，看其他球員分享過很多大巨蛋心得，原本想說「巨蛋就是巨蛋啊」，昨天自己真的站上投手丘心情完全不同，「很震撼，難以想像台灣有這樣的球場。」
昨天能夠投出生涯單場最多K，除了大巨蛋助攻外，古林睿煬說：「主要是（陳）重羽的引導幫忙。」加上昨天直球揮空率高，兄弟教頭平野惠一觀察路徑有點像卡特，古林睿煬說：「有時像卡特、有時會噴，他們打不到就好。」
不過昨天第4局結束兄弟集合談話，古林睿煬當下看到心想「要來囉」，結果5局下就被打下第1分，古林說：「我跟重羽都感覺『有點不一樣喔』。」至於感覺到對方突破的策略為何？古林也不便透露，「他們有說我再說，哈哈。」
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