快訊

大雷雨特報！雨彈炸大台北13縣市 山區慎防雷雨勿戲水釣魚

妙齡女台體大外擦撞公車遭輾亡 母親崩潰痛哭無法警詢

中職／大巨蛋投11K破生涯 古林睿煬按讚：涼爽！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊在本場比賽推出古林睿煬先發。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊在本場比賽推出古林睿煬先發。記者許正宏／攝影

統一獅隊投手古林睿煬昨晚初次在台北大巨蛋登板，就以6局飆出11K突破生涯三振紀錄，冷氣吹拂下繳出好表現，古林睿煬說：「舒服！涼爽！體力上的流失差很多，不會流汗、身體黏黏的。」

獅隊昨天首次造訪大巨蛋，前6局靠著古林睿煬好投以2：1領先，不料7局下牛棚失火被逆轉，反以2：6輸球，古林睿煬留下6局被敲7安失1分、11次三振的成績。

曾在東京巨蛋登板的古林睿煬，看其他球員分享過很多大巨蛋心得，原本想說「巨蛋就是巨蛋啊」，昨天自己真的站上投手丘心情完全不同，「很震撼，難以想像台灣有這樣的球場。」

昨天能夠投出生涯單場最多K，除了大巨蛋助攻外，古林睿煬說：「主要是（陳）重羽的引導幫忙。」加上昨天直球揮空率高，兄弟教頭平野惠一觀察路徑有點像卡特，古林睿煬說：「有時像卡特、有時會噴，他們打不到就好。」

不過昨天第4局結束兄弟集合談話，古林睿煬當下看到心想「要來囉」，結果5局下就被打下第1分，古林說：「我跟重羽都感覺『有點不一樣喔』。」至於感覺到對方突破的策略為何？古林也不便透露，「他們有說我再說，哈哈。」

卡特 古林睿煬 牛棚

延伸閱讀

中職／沒聽到教頭面授機宜 高宇杰照敲關鍵安

中職／古林的球「碰！碰！碰！」 兄弟監督苦惱集合才突破

中職／高宇杰包辦破蛋、追平安 兄弟逆轉送獅王5連敗

中職／獅象大戰 獅隊先發古林睿煬對上中信兄弟德保拉

相關新聞

中職／張育成打復健賽選秀報名表來不來？悍將：保持聯繫

張育成能不能穿上中職的「Guardians」球衣，富邦悍將隊持續在線等，富邦育樂總經理陳昭如表示，「在選秀報名截止日之前...

中職／牛棚頻放火！獅王苦吞5連敗 投手教練大搬風

統一獅隊近期苦吞本季最長5連敗，今天進行教練團調整，一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練，原一...

中職／杉谷拳士爆料他愛笑又會吃 王柏融：我個性內向

富邦悍將隊今天舉辦「わくわく日本祭」，邀請日職火腿隊退役球星杉谷拳士擔任開球嘉賓，開球前受訪時，昔日火腿戰友王柏融就在客...

中職／黃潮降臨！中信兄弟大巨蛋吸32988人 史上最多刷新票房

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，黃衫力量加上阪神啦啦隊也加入應援，周六票房熱銷，球團公布進...

中職／大巨蛋投11K破生涯 古林睿煬按讚：涼爽！

統一獅隊投手古林睿煬昨晚初次在台北大巨蛋登板，就以6局飆出11K突破生涯三振紀錄，冷氣吹拂下繳出好表現，古林睿煬說：「舒...

中職／陳鏞基首登大巨蛋就開轟 笑稱要跟高國慶臭屁一下

中職統一獅隊野手陳鏞基昨天首打席就在台北大巨蛋開轟，他笑說「可以去跟高國慶臭屁一下了」，在大巨蛋打球很舒服希望「有一就有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。