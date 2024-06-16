中職／陳鏞基首登大巨蛋就開轟 笑稱要跟高國慶臭屁一下

中職統一獅隊野手陳鏞基昨天首打席就在台北大巨蛋開轟，他笑說「可以去跟高國慶臭屁一下了」，在大巨蛋打球很舒服希望「有一就有二」，期待未來台灣北中南都有室內球場。

統一7-ELEVEn獅隊是本季中職6隊最晚踏上台北大巨蛋出賽的球隊，獅隊40歲野手陳鏞基昨天與中信兄弟比賽，2局上首打席敲出陽春砲，為獅隊大巨蛋隊史首轟，也是陳鏞基中職生涯第130轟。

陳鏞基今天賽前受訪細數，曾去過日本福岡、東京、札幌、大阪，韓國高尺巨蛋，在巨蛋球場打球很舒服，也很榮幸還有機會打到台灣的巨蛋球場，比賽過程中很享受。

陳鏞基笑說：「可以去跟（高）國慶臭屁一下，說我打過台灣的巨蛋。」陳鏞基表示，昨天全壘打的打席，打出去感覺就不錯，只是不確定會不會是界外。

有不少球員提過在大巨蛋似乎比較難開轟，陳鏞基表示，自己不會刻意追求全壘打，擊到球就有機會，要了解自己是什麼型態的球員。

陳鏞基表示，首度踏入台灣的巨蛋很興奮，昨天家人也有到巨蛋看球，看球的品質很好、不會流汗，希望台灣未來可以有更多的巨蛋球場，「中職已經打了30多年了，應該要一直進步、跟上其他的國家，希望有一就有二。」

獅隊今天賽前吞下5連敗，陳鏞基表示，球隊近況不好，希望做好本分、帶動學弟，球季中一定會遇到低潮，怎麼縮短低潮的時間很重要，球隊中很多年輕球員，分享再多其實幫助有限，這樣的狀況只有親身體驗過才會知道。