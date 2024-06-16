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中職／餅總解釋換投教理由 裴瑞茲肩膀不適下二軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職統一獅隊裴瑞茲。中央社
中職統一獅隊裴瑞茲。中央社

統一獅隊昨天輸球後吞下5連敗，今天賽前做出一、二軍投手教練大搬風，總教練林岳平表示：「稍微做點改變，換個人有不同角度，不是有誰做不好。」

獅隊教練團昨天賽後開會，決定讓原一軍牛棚教練賴泊凱調整為二軍投手教練，而一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練。

林岳平指出，最近連敗牛棚的表現比較不好，尤其第1個上場的中繼投手都掉分，「昨天也是後援投手上來被逆轉，換個教練試試看不同的投手安排。」

上半季進入尾聲，不過林岳平認為疲勞不能當藉口，「這是大家都會有的，球隊狀況沒有之前那麼旺盛，主要是幾次競爭排行的時候都遇到低潮。」

除此之外，獅隊今天也做出球員2上2下調度，捕手林岱安、投手羅昂上一軍，張翔、裴瑞茲下二軍，林岳平透露，裴瑞茲肩膀有點不舒服，「在這樣的狀況也不敢貿然讓他出賽。」至於留下的牛棚空缺有可能也是洋投遞補？林岳平表示：「任何情況都有可能，在名單中的人都可能會擔任不同位置。」

林岳平 牛棚

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