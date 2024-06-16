中職／悍將洋投道鉑戈肘傷 鋒總證實短期內回不了一軍

富邦悍將隊洋投道鉑戈7日在二軍出賽後，出現左手肘不適的狀況，目前持續治療評估，悍將總教練陳金鋒表示，道鉑戈短期內無法回到一軍。

道鉑戈去年效力樂天桃猿隊，出賽16場（13場先發）投出6勝4敗、防禦率3.31，今年重返中職披上悍將球衣，目前在一軍唯一出賽紀錄是5月15日對決統一獅隊，先發6局無失分奪勝。

道鉑戈5月16日降到二軍後，到現在只出賽兩場，何時重返一軍暫無時間表；陳金鋒表示，道鉑戈受到影響，主要是丟球角度的問題，何時能夠登上一軍要看恢復時間。

悍將目前戰績23勝25敗，排名暫居第4，落後榜首獅隊6.5場勝差，今天將繼續在新莊球場和台鋼雄鷹隊交手，目標終止2連敗。