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中職／滝谷美夢擔任悍將開球貴賓 將和陳真「美夢成真」

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
「F VILLAGE大使」滝谷美夢（左）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供
「F VILLAGE大使」滝谷美夢（左）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場和台鋼雄鷹隊交手，「わくわく日本祭」主題日邀請「F VILLAGE大使」滝谷美夢擔任開球貴賓，將特別安排外野手陳真擔任捕手，意謂「美夢成真」。

「わくわく日本祭」連續兩天在新莊球場登場，日職日本火腿隊人氣OB球星杉谷拳士、滝谷美夢和火腿啦啦隊FIGHTERS GIRL都出席，杉谷早上在棒球教室指導新北市興穀國小、民安國小少棒隊球員，傍晚賽前重頭戲輪到滝谷美夢開球。

滝谷美夢的老家在札榥市，曾是FIGHTERS GIRL人氣成員，迷人笑容深深擄獲球迷的心，更因為可愛的狐狸舞圈粉無數；悍將為了今天開球儀式也很貼心，推出陳真蹲捕接球，將和滝谷美夢搭擋「美夢成真」，預料將會掀起一波高潮。

「F VILLAGE大使」滝谷美夢（左）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供
「F VILLAGE大使」滝谷美夢（左）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供
「F VILLAGE大使」滝谷美夢（右二）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供
「F VILLAGE大使」滝谷美夢（右二）將擔任今天悍將、雄鷹隊之戰開球貴賓。圖／富邦悍將隊提供

台鋼雄鷹 富邦悍將 日本火腿

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