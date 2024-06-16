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中職／杉谷拳士棒球教室登場 對悍將球迷加油特別深刻

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將わくわく日本祭主題日邀請日本人氣OB球星杉谷拳士來台，今天上午在新莊棒球場進行「杉谷拳士棒球教室」活動，回饋基層少棒進行棒球交流，悍將特別邀請新北市興穀國小、民安國小少棒隊參加，杉谷幽默風趣解說和帶領，和少棒小朋友們打成一片，一同留下難忘的回憶。

「杉谷拳士棒球教室」由悍將球團與太平洋聯盟、杉谷合辦，他和悍將教練團守備教練稻田直人、打擊教練垣內哲也、高國輝、體能教練陳柏穎一同帶領少棒隊小朋友們，在職業等級的新莊球場進行訓練，杉谷和稻田指導守備練習，垣內、高國輝帶領球員分組打擊，親自指導小朋友們基本動作，讓大家受益良多。

這次台灣行特別安排棒球教室活動，杉谷說：「希望透過和小朋友們的教學體驗，讓大家更能愛上棒球，也希望成為台灣、日本之間親善的橋樑，增進雙方更多的互動。」富邦育樂總經理陳昭如也特別感謝杉谷拳士的用心，並期待透過這次和太平洋聯盟合作的一系列活動，未來雙方能有更多的交流及合作。

前兩天都有新莊觀戰悍將比賽的杉谷，對悍將球迷的加油特別深刻，他說：「在台灣感受到球迷特別不一樣的熱情應援，這是我以前球員時期沒有體驗過的，我會帶著這份熱情，繼續分享給世界各地愛棒球的球迷們。」

日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供
日本人氣OB球星杉谷拳士出席「杉谷拳士棒球教室」活動。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 棒球 高國輝

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