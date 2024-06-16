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華南青少棒／桃園林芫毅滑球練1個月武器 季軍戰上演完封勝

中央社／ 新北16日電
桃園市隊投手林芫毅。圖由大會提供
桃園市隊投手林芫毅。圖由大會提供

華南青少棒賽季軍戰桃園市隊投手林芫毅投出國中生涯首場完封勝，率隊以6比0擊敗台東縣隊、奪下季軍。林芫毅透露新練約1個月的滑球成為武器，今天扛先發好好享受比賽壓力。

113年華南金控盃全國青少棒賽季軍戰桃園市隊今天與台東縣隊交手，桃園市隊先發投手林芫毅用84球投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制，投出國中生涯首場完封勝，助隊搶下季軍。

桃園市隊總教練曾偉誠表示，有觀察到林芫毅球場上的控制能力進步很多，今天做得好的地方是直球、變化球搭配好，控球也比前面幾場出賽還要出色。

林芫毅國中生涯首度完投，他表示，今天的投球策略是第一球都有搶到好球數，本來就對控球有自信，丟進去讓打者打、給守備幫忙。

林芫毅透露約1個多月前多練了滑球，雖然新練不久但馬上變成武器球，可以用來搶好球數，今天扛季軍戰先發，想著最後一場比賽了，好好享受比賽壓力；對於能不能入選國手抱持平常心，偶像是美職辛辛那提紅人隊野手德拉克魯茲（Elly De La Cruz）。

克魯茲 紅人

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