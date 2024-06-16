華南青少棒／林宇謙3安2打點火力貢獻 桃園力退台東奪季軍

華南青少棒賽季軍戰桃園市隊投手林芫毅7局完封勝，林宇謙3安2打點，助隊以6比0擊敗台東縣隊；桃園市總教練曾偉誠認為季軍差強人意，但不受昨天輸球影響仍全力拚是好的部分。

113年華南金控盃全國青少棒賽今天季軍戰桃園市隊與台東縣隊交手，桃園市隊先發投手林芫毅用84球投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制，投出國中生涯首場完封勝，助隊搶下季軍。

桃園市前3局沒有拿下分數，4局下靠著安打、觸身球保送、失誤、李信謙適時安打送回第1分，靠著暴投跑回第2分，林宇謙關鍵安打、一棒送回2分幫助球隊拉開領先差距，再靠著饒又語二壘打多添1分保險分。

桃園市隊5局下再靠著黃啟恩適時安打再拿1分，順利奪下季軍；總教練曾偉誠表示，這樣的成績應該算是差強人意，也提到組隊出來打選拔賽、目標就是冠軍，這批球員集訓時狀況沒有很好，但以整體戰力來說是有機會奪冠的，是球員沒有把握機會。

曾偉誠表示，雖然最後的結果不如預期，但也有看到好的地方，從預賽開打狀況沒有這麼好，但每場比賽得分越來越多，這也讓球員累積經驗；昨天4強輸球，看到球員不受輸球影響，今天比賽還是全力搶勝，是看到最好的部分。

林宇謙今天打擊有貢獻，他表示，比賽前半段打得不算好，今天比賽想著碰到球就好。林宇謙去年也有打LLB世界次青少棒賽，看到美式球風氣氛很不同也很嚮往，自評國中3年擊球率有提升，打擊和外野守備都有進步。