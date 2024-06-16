中職／牛棚頻放火！獅王苦吞5連敗 投手教練大搬風
統一獅隊近期苦吞本季最長5連敗，今天進行教練團調整，一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練，原一軍牛棚教練賴泊凱則調整為二軍投手教練。
獅隊總教練林岳平昨天賽前曾表示，球隊在攻擊端、後援投手的表現不太理想，「後援因為保送後被長打，導致大量失分，需要在短期內趕快調整。」但昨天依舊在第7局因牛棚失火後遭逆轉。
獅隊目前上半季戰績31勝20敗仍居第一，但一波5連敗出現不穩，球團今天公布，「教練團整體評估各項缺失進行檢討，有關一軍教練團職務部分人員將予以變動，原一軍牛棚教練賴泊凱將調整為二軍投手教練，而一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練。」
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