棒球／促進兩岸棒球交流 中信推動海峽青少年棒球賽

為促進兩岸基層棒球發展，中國信託商業銀行將挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，昨日特別邀請中國信託慈善基金會「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」支持之金門縣中正國小棒球隊赴廈門一起切磋球技。

這次交流是「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」的環節，在中信慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、福建省關心下一代工作委員會合作下，中國信託銀行贊助此項賽事。

中信慈善基金會董事長辜仲諒特別以亞洲棒球總會會長暨中華棒協理事長身分勉勵選手，辜仲諒表示，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，期盼所有選手能以最佳水準奮戰到底。

中國信託金融控股公司行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑、中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理，以及中國信託銀行廈門分行行長黃楚淵副總經理皆親自出席開球儀式。

高人傑指出，中國信託是台灣首家投入五級棒球的企業，2014年起推動「愛接棒計畫」，秉持「打球與學業同等重要」的理念，積極讓學校棒球社團活動與基本課業學習能力取得平衡，推動至今共協助全臺15個縣市、25個偏鄉棒球學校。

中國大陸棒球水準逐年提升，中國信託銀行長年致力體育公益，今年啟動中國大陸基層棒球升級計畫，將挑選福建及其他省市之小學，規劃贊助棒球訓練設備、舉辦教練培訓課程，以及補助出賽交通食宿費用等專案。

本次參賽的中正國小棒球隊自去年起連續兩年打進國小棒球聯賽軟式組16強，與中正國小棒球隊對戰的瑞景小學，是中國信託銀行推動中國大陸基層棒球運動首家合作學校，該校棒球隊成立近20年，為傳統棒球名校。

這場賽事儘管一度因雨暫停，但最終中正國小棒球隊以9：0擊敗地主瑞景小學棒球隊，瑞景小學棒球隊在球場上努力拚搏、絕不放棄的運動精神，博得觀眾熱情掌聲。