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MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

MiLB／林振瑋1A優質先發奪勝投 李灝宇單場2安2盜壘

中央社／ 台北16日電
林振瑋。資料照
林振瑋。資料照

旅美聖路易紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A出賽，6局失2分優質先發，奪下個人本季第4勝；底特律老虎隊2A野手李灝宇維持好手感單場2安、跑出2次盜壘成功。

美國職棒小聯盟1A賽事紅雀隊今天與辛辛那提紅人交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽稍微有狀況，被首名打者敲出二壘打，1人出局後再被敲出高飛犧牲打失掉1分。

林振瑋4局下再有狀況，1人出局後投出保送、再被敲出二壘打再掉1分，但及時回穩沒有擴大失分危機，5局讓對手3上3下，6局下1人出局後投出保送、被敲安打，但適時回穩、沒有失分。

林振瑋6局投完退場，總計用89球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、3次保送，失掉2分責失分，球隊終場以7比2搶勝，林振瑋為勝投。

李灝宇。
李灝宇。

底特律老虎隊2A今天繼續與匹茲堡海盜隊2A交手，2名台灣野手都有先發，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，海盜隊鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

李灝宇1局上敲出三壘方向滾地球出局，鄭宗哲1局下選到保送上壘，3局上李灝宇吞下三振，3局下鄭宗哲靠著失誤上壘，4局下鄭宗哲吞下三振。

李灝宇5局上敲出中外野方向安打、盜上二壘，7局上敲出右外野方向安打，1人出局後再跑出單場第2盜；鄭宗哲7局下敲出左外野方向飛球出局，李灝宇8局上也是敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲8局下壘上有人打擊機會敲出中外野方向安打、貢獻1分打點，今天單場4打數敲出1支安打，選到1次保送上壘、貢獻1分打點，賽後打擊率2成21，海盜隊終場以11比8搶勝。

李灝宇今天單場5打數敲出2支安打，投出1次三振、有1得分，也跑出2次盜壘成功，賽後打擊率2成95。

林振瑋 鄭宗哲

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