中職／金本知憲下必勝令 平野惠一想的是3萬人在看

台北大巨蛋今天吸引破紀錄的3萬2988人，中信兄弟隊也以6：2逆轉擊敗統一獅隊守護主場，總教練平野惠一雖然達成「師傅」金本知憲賽前賦予的任務，但平野認為更重要的是：「要給觀眾一場好比賽。」

中信兄弟與甲子園球場合作舉辦的「阪神甲子園球場日」，賽前邀請前阪神球員、監督金本知憲到場開球，平野惠一透露：「賽前他有跟我說『今天一定要給我贏球』，他是我的師傅，我當然會有壓力。」

雖然球隊在7局下真的逆轉贏球，平野惠一說：「今天是最多觀眾的比賽吧？在這麼多人觀看下，勢必要打出好比賽，是帶著這樣的心情。」