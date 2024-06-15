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中職／金本知憲下必勝令 平野惠一想的是3萬人在看

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲（圖）擔任開球打者。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲（圖）擔任開球打者。記者許正宏／攝影

台北大巨蛋今天吸引破紀錄的3萬2988人，中信兄弟隊也以6：2逆轉擊敗統一獅隊守護主場，總教練平野惠一雖然達成「師傅」金本知憲賽前賦予的任務，但平野認為更重要的是：「要給觀眾一場好比賽。」

中信兄弟與甲子園球場合作舉辦的「阪神甲子園球場日」，賽前邀請前阪神球員、監督金本知憲到場開球，平野惠一透露：「賽前他有跟我說『今天一定要給我贏球』，他是我的師傅，我當然會有壓力。」

雖然球隊在7局下真的逆轉贏球，平野惠一說：「今天是最多觀眾的比賽吧？在這麼多人觀看下，勢必要打出好比賽，是帶著這樣的心情。」

以個人來說，平野惠一認為，還是有讓金本知憲看到一場好比賽，「是他拉拔我起來的，我是保持著報恩的心情。」

台北大巨蛋今天中信兄弟舉辦「阪神100週年大巨蛋特仕版 甲子園球場日」活動，邀請日職前阪神虎監督金本知憲開球打擊，並由阪神虎啦啦隊與Passion Sisters中信兄弟啦啦隊為比賽開場，觀賽人數破紀錄的創下32988人，打破大巨蛋開賽以來的進場人數。記者許正宏／攝影
台北大巨蛋今天中信兄弟舉辦「阪神100週年大巨蛋特仕版 甲子園球場日」活動，邀請日職前阪神虎監督金本知憲開球打擊，並由阪神虎啦啦隊與Passion Sisters中信兄弟啦啦隊為比賽開場，觀賽人數破紀錄的創下32988人，打破大巨蛋開賽以來的進場人數。記者許正宏／攝影

中信兄弟 平野惠一 甲子園

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