中職／沒聽到教頭面授機宜 高宇杰照敲關鍵安

中信兄弟隊今天以6：2擊敗統一獅隊，4局結束總教練集合講話後，先在5局下突破古林睿煬封鎖得分，7局下換投後又攻下3分逆轉，高宇杰敲回破蛋、追平安，不過被問總教練說什麼？他說：「我沒聽到耶。」

今天賽前，高宇杰連7場未敲安，但今天3打數2安打都很關鍵，他表示：「狀況一定會有好有壞，不好的時候看怎麼調整，去面對比賽。」

5局下高宇杰的本場首安幫助球隊從古林睿煬手中拿下第1分，他表示：「那時候2壞球走在前面，他想要搶好球數，我剛好有掌握到。」7局下再從劉予承手中敲出追平安，高宇杰說：「就把球看高，變化球有掌握到。」

兄弟今天雖對古林睿煬敲出7支安打，但吞下11K，只拿下1分，總教練平野惠一表示，4局結束時有集合全隊，提醒應對古林的方式，不過高宇杰說：「那時候我剛好從另一個方向進去（休息室），沒有聽到。」

今年兩次拿下單場MVP都在台北大巨蛋，高宇杰聽聞有些意外，「應該只是剛好。」今晚面對破3萬的人潮，「前面有點小緊張，但後來有好表現就放下心來。」

去年高宇杰得點圈打擊率1成04，今年上升到2成26，因此賽季還沒打到一半，10分打點已經追平去年，高宇杰表示：「就是大膽調整，不要害怕失敗，反正已經到谷底了，就相信自己。」