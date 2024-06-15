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中職／獅象大戰！高宇杰2安追平 終場兄弟6：2勝統一

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟高宇杰（圖）2局2安打追平比分，獲得單場MVP。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟高宇杰（圖）2局2安打追平比分，獲得單場MVP。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基擊出左外野全壘打率先取分，隨後同一局隊友陳重羽擊出二壘安打，讓一壘跑者潘傑楷回本壘得分，以2：0暫時領先，5局下中信兄弟高宇杰擊出一壘安打追回一分，7局下中信兄弟高宇杰再度擊出帶1分打點一壘安打追平比分， 同一局中信兄弟岳東華擊出2分打點二壘安打逆轉比數，8局下中信兄弟岳政華擊出帶2分打點一壘安打，終場中信兄弟以6：2勝統一7-ELEVEn獅。

中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟高宇杰（圖）擊出帶1分打點一壘安打追平比分，終場中信兄弟以6：2勝統一7-ELEVEn獅。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟高宇杰（圖）擊出帶1分打點一壘安打追平比分，終場中信兄弟以6：2勝統一7-ELEVEn獅。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟岳東華（圖）擊出2分打點二壘安打逆轉比數，終場中信兄弟以6：2勝統一7-ELEVEn獅。
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟岳東華（圖）擊出2分打點二壘安打逆轉比數，終場中信兄弟以6：2勝統一7-ELEVEn獅。
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟高宇杰（中）擊出帶1分打點一壘安打追平比分，上壘後他與跑壘教練擊掌慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，7局下中信兄弟高宇杰（中）擊出帶1分打點一壘安打追平比分，上壘後他與跑壘教練擊掌慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，9局上中信兄弟中繼投手吳俊偉（圖）在解決最後一名打者後，在投手丘上振臂慶賀。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊2局上由陳鏞基（圖）擊出左外野全壘打率先取分。記者許正宏／攝影

中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

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