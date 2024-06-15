中職／古林的球「碰！碰！碰！」 兄弟監督苦惱集合才突破

中信兄弟隊今天以6：2擊敗統一獅隊，面對獅隊投手古林睿煬的6局中苦吞11K，5局下成功破蛋、7局下換投後逆轉，總教練平野惠一想起古林球威用「碰！碰！碰！」狀聲詞形容，透露第4局集合全隊喊話後，才終於突破。

「前面4局吞了大概10K（實際8K）吧。」平野惠一表示：「集合野手討論之後，大家開始上壘，做到這點把氣勢打上來。」至於具體內容？平野惠一說：「這個嘛，是我們的策略，讓對手知道就麻煩了。」

5局下兄弟靠著曾頌恩二壘打、王政順一壘打，形成1出局、一三壘有人，高宇杰的適時安打才得到1分，但接下來執行戰術，岳政華揮棒落空變三振、高宇杰盜壘出局，結束攻勢。

平野惠一解釋，當下的戰術是希望岳政華能夠揮到球，沒能再取得1分很可惜，「面對古林睿煬這樣的好投手，如何搶下1分很重要，也是我們未來要努力的地方。」

平野惠一指出，古林睿煬今天在第1局比較不穩，那時還有機會，「第2局開始，他的球碰！碰！碰！，直球上竄的尾勁非常好，變化球也能取得好球數。」

雖然在7局下古林睿煬退場後一口氣打回3分逆轉，不過平野惠一表示，當下不會去想換投的事，專注在攻略古林，「要如何從他身上得到分數，這就是棒球有趣的地方不是嗎？」也期待未來再次與古林交手。