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中職／雄鷹二壘手、三壘指傷退 洪總探望黃劼希直擊扒飯

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹黃劼希。資料照。圖／中華職棒聯盟提供
台鋼雄鷹黃劼希。資料照。圖／中華職棒聯盟提供

台鋼雄鷹隊今天以8：3擊敗富邦悍將隊，比賽中兩人傷退，分別是二壘手黃劼希、三壘指導教練蔡昱詳，總教練洪一中賽後談到兩人傷情，應該都無大礙，進去關心黃劼希時已經看到他在扒飯。

今天擔任先發二壘手的黃劼希，傷情出現在2局下守備時，孔念恩打向二壘方向的滾地球不規則彈跳直擊他的左臉頰，當場腫一大包退場，這一球被記為場地安打。

另一意外插曲是雄鷹8局上的進攻，界外球打中蔡昱詳肚子，比賽因此短暫暫停一段時間，防護員上場了解他的狀況後才繼續進行，9局上一度還想繼續站上三壘指導區，隨後才換上首席教練鄧蒔陽暫代「紅綠燈」。

洪總表示，兩人的狀況應該都還好，「劼希有去醫院，剛剛跟我報告說回來了，我進去看他一下，結果看到他在扒飯。」至於蔡教練，洪總還待賽後進去了解狀況，「他一開始還想上去，後來是說會痛，我就說不要勉強。」

台鋼雄鷹 孔念恩 富邦悍將

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