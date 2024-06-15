聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／雄鷹二壘手、三壘指傷退 洪總探望黃劼希直擊扒飯
台鋼雄鷹隊今天以8：3擊敗富邦悍將隊，比賽中兩人傷退，分別是二壘手黃劼希、三壘指導教練蔡昱詳，總教練洪一中賽後談到兩人傷情，應該都無大礙，進去關心黃劼希時已經看到他在扒飯。
今天擔任先發二壘手的黃劼希，傷情出現在2局下守備時，孔念恩打向二壘方向的滾地球不規則彈跳直擊他的左臉頰，當場腫一大包退場，這一球被記為場地安打。
另一意外插曲是雄鷹8局上的進攻，界外球打中蔡昱詳肚子，比賽因此短暫暫停一段時間，防護員上場了解他的狀況後才繼續進行，9局上一度還想繼續站上三壘指導區，隨後才換上首席教練鄧蒔陽暫代「紅綠燈」。
洪總表示，兩人的狀況應該都還好，「劼希有去醫院，剛剛跟我報告說回來了，我進去看他一下，結果看到他在扒飯。」至於蔡教練，洪總還待賽後進去了解狀況，「他一開始還想上去，後來是說會痛，我就說不要勉強。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言